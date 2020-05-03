В Украине новый лидер по распространению коронавируса [ Редактировать ]
Лидером по распространению коронавируса COVID-19 в Украине стала Одесская область. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 80 новых случаев заболевания. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Ранее лидером по распространению коронавируса была Черновицкая область. За минувшие сутки там выявили инфекцию у 73 людей. Буковина по-прежнему занимает первое место в Украине по числу подтвержденных случаев коронавируса - 1 818.
В тройку лидеров, кроме Одесской и Черновицкой областей, входит и Тернопольская область. 2 мая коронавирус там диагностировали у 45 человек.
Как сообщали "Подробности", в Украине за минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 502 человек, 9 зараженных умерли. Число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 11 913, умерли 288 человек.
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