В одесском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса [ Редактировать ]
В Одессе зафиксировали вспышку коронавируса в доме престарелых, заболели сразу пять человек. Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает "Думская".
По словам Гончарова, вспышка произошла в связи с несоблюдением санитарно-противоэпидемического режима. Среди заболевших - трое медицинских работников. Первый случай инфицирования был зафиксирован 17 апреля.
По данным СМИ, вспышка произошла в частном доме престарелых "Символ Заботы" на Долгой улице.
Ранее сообщалось, что под Киевом в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса.
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