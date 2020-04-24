В Одессе коронавирус зафиксировали в доме престарелых/ Фото: racurs.ua

В Одессе зафиксировали вспышку коронавируса в доме престарелых, заболели сразу пять человек. Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает "Думская".

По словам Гончарова, вспышка произошла в связи с несоблюдением санитарно-противоэпидемического режима. Среди заболевших - трое медицинских работников. Первый случай инфицирования был зафиксирован 17 апреля.

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По данным СМИ, вспышка произошла в частном доме престарелых "Символ Заботы" на Долгой улице.

Ранее сообщалось, что под Киевом в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса.

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