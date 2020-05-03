Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
За последние сутки коронавирусом COVID-19 заболели еще 502 жителя Украины, 9 человек скончались. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.
По состоянию на 9:30 3 мая число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 11 913, из них 829 детей и 2 325 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
На амбулаторном лечении находятся 8 348 пациентов, из них 680 детей и 1 924 медработников. Госпитализировано было 3 565 человек, из них 149 детей и 401 медик.
1 547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
по теме
Коронавирус в Украине: последние данные
В Украине коронавирус подтвержден у 10 861 человек. За последние сутки инфекция забрала жизни 11 человек.
Названы регионы-лидеры по смертности от коронавируса
Среди погибших от коронавируса преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%). 70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.
Більшість померлих від COVID-19 мали супутні захворювання - МОЗ
Згідно з останніми даними МОЗ, натепер в Україні підтверджено 9410 випадків хвороби. 992 пацієнти одужали, 239 - померли. Переважно це були чоловіки
Україною стрімко шириться епідемія коронавірусу
В Україні плюс півтисячі нових випадків зараження Covid-19 за добу
Коронавирус в Украине: последние сведения и статистика по областям
За минувшие сутки в Украине зафиксирован 261 новый случай коронавируса