За последние сутки коронавирусом COVID-19 заболели еще 502 жителя Украины, 9 человек скончались. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.

По состоянию на 9:30 3 мая число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 11 913, из них 829 детей и 2 325 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

На амбулаторном лечении находятся 8 348 пациентов, из них 680 детей и 1 924 медработников. Госпитализировано было 3 565 человек, из них 149 детей и 401 медик.

1 547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.