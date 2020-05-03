В Королевстве Швеция от коронавирусной инфекции COVID-19 умер гражданин Украины. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

"2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом", - сказал дипломат.

Посольство Украины в Швеции помогает родственникам умершего с оформлением необходимых документов и решением вопроса о репатриации тела.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что уже восемь украинцев скончались от коронавируса за границей. Четверо украинок умерли в Италии, по одному украинцу во Франции, США, Великобритании, а теперь и Швеции.

Как сообщали "Подробности", в Украине за минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 502 человек, 9 зараженных умерли. Число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 11 913, умерли 288 человек.