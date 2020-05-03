В Швеции от коронавируса умер украинец [ Редактировать ]
В Королевстве Швеция от коронавирусной инфекции COVID-19 умер гражданин Украины. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.
"2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом", - сказал дипломат.
Посольство Украины в Швеции помогает родственникам умершего с оформлением необходимых документов и решением вопроса о репатриации тела.
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что уже восемь украинцев скончались от коронавируса за границей. Четверо украинок умерли в Италии, по одному украинцу во Франции, США, Великобритании, а теперь и Швеции.
Как сообщали "Подробности", в Украине за минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 502 человек, 9 зараженных умерли. Число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 11 913, умерли 288 человек.
по теме
Коронавирус в Украине: последние данные
Число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 11 913. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек.
В Украине растет заболеваемость коронавирусом
За сутки фиксируют 550 новых случаев заболевания
COVID-19 в Україні: оновлена статистика
Найбільшу кількість випадків виявили у Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській областях та у Києві
Коронавирус в Украине: последние данные
В Украине коронавирус подтвержден у 10 861 человек. За последние сутки инфекция забрала жизни 11 человек.
Названы регионы-лидеры по смертности от коронавируса
Среди погибших от коронавируса преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%). 70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.