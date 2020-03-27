За рубежом зафиксирована смерть четвертой гражданки Украины из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Вместе с тем, в МИД не уточняют, в какой стране умерла украинка.

"4 гражданки Украины умерли за рубежом", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 8 укранцев за рубежом выздоровели, еще 22 - проходят лечение и 160 граждан Украины находятся на карантине.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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