За границей от коронавируса умерла четвертая украинка - МИД [ Редактировать ]
За рубежом зафиксирована смерть четвертой гражданки Украины из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Вместе с тем, в МИД не уточняют, в какой стране умерла украинка.
"4 гражданки Украины умерли за рубежом", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 8 укранцев за рубежом выздоровели, еще 22 - проходят лечение и 160 граждан Украины находятся на карантине.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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