Туристы едут в Крым, несмотря на запрет [ Редактировать ]
Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуостров продолжают приезжать туристы, несмотря на введенный из-за коронавируса запрет. Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Туристы продолжают подпольно заселяться в незарегистрированные гостиницы и у частных лиц на побережье.
"В Черноморском, Ленинском и Сакском районах приезжих очень много. Это бьет по нам, по ситуации. Незаконные мини-отели, кто занимался таким бизнесом в жилых домах. Мне сейчас звонят – заполнены почти все", - сказал Аксенов.
"Глава" Крыма пригрозил массовыми проверками мини-отелей на побережье в ближайшее время.
По последним данным, на аннексированном Россией полуострове коронавирусом заразились 105 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщали "Подробности", министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило, что на временно оккупированных Россией территориях Украины (на Донбассе и в Крыму) наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19, однако достоверные факты о числе зараженных тщательно скрываются.
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