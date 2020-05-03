Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуостров продолжают приезжать туристы, несмотря на введенный из-за коронавируса запрет. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Туристы продолжают подпольно заселяться в незарегистрированные гостиницы и у частных лиц на побережье.

"В Черноморском, Ленинском и Сакском районах приезжих очень много. Это бьет по нам, по ситуации. Незаконные мини-отели, кто занимался таким бизнесом в жилых домах. Мне сейчас звонят – заполнены почти все", - сказал Аксенов.

"Глава" Крыма пригрозил массовыми проверками мини-отелей на побережье в ближайшее время.

По последним данным, на аннексированном Россией полуострове коронавирусом заразились 105 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщали "Подробности", министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило, что на временно оккупированных Россией территориях Украины (на Донбассе и в Крыму) наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19, однако достоверные факты о числе зараженных тщательно скрываются.