Туринский "Ювентус" на фоне всеобщего ослабления карантина в стране начать возвращать своих футболистов в форму.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации, десять игроков "Ювентуса" находятся за пределами Италии, среди них и звездный нападающий клуба Криштиану Роналду.

Отмечается, что все легионеры по возвращению будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию и только после этого им начнут проводить индивидуальные тренировки.

Известно, что тем игрокам, которые находятся на территории Италии приступят к общим тренировкам с соблюдением дистанции.

Ранее мы писали о том, что турнир Лиги Чемпионов возобновится в начале августа. Финал европейского чемпионата запланирован на конец месяца.