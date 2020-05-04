Выход из карантина: итальянские футбольные клубы возобновляют тренировки [ Редактировать ]
Туринский "Ювентус" на фоне всеобщего ослабления карантина в стране начать возвращать своих футболистов в форму.
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации, десять игроков "Ювентуса" находятся за пределами Италии, среди них и звездный нападающий клуба Криштиану Роналду.
Отмечается, что все легионеры по возвращению будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию и только после этого им начнут проводить индивидуальные тренировки.
Известно, что тем игрокам, которые находятся на территории Италии приступят к общим тренировкам с соблюдением дистанции.
Ранее мы писали о том, что турнир Лиги Чемпионов возобновится в начале августа. Финал европейского чемпионата запланирован на конец месяца.
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