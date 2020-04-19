Проведение матчей футбольной Лиги чемпионов может возобновиться 7 августа. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источников издания, 7 и 8 августа должны состояться ответные матчи 1/8 финала - "Ювентус" против "Лиона" и "Барселона" против "Наполи". Затем игры будут проводиться через каждые три дня. 29 августа на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле должен состояться финал Лиги Чемпионов.

Чиновники УЕФА обсудят конкретные шаги для возобновления матчей Лиги чемпионов на следующей неделе.

Напомним, в Италии возобновление футбольного первенства "Серия А" запланировано на 31 мая. Игры будут проходить при пустых трибунах. Болельщики смогут вернуться на стадионы не раньше марта следующего года.