Лига чемпионов может возобновиться 7 августа [ Редактировать ]
Проведение матчей футбольной Лиги чемпионов может возобновиться 7 августа. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источников издания, 7 и 8 августа должны состояться ответные матчи 1/8 финала - "Ювентус" против "Лиона" и "Барселона" против "Наполи". Затем игры будут проводиться через каждые три дня. 29 августа на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле должен состояться финал Лиги Чемпионов.
Чиновники УЕФА обсудят конкретные шаги для возобновления матчей Лиги чемпионов на следующей неделе.
Напомним, в Италии возобновление футбольного первенства "Серия А" запланировано на 31 мая. Игры будут проходить при пустых трибунах. Болельщики смогут вернуться на стадионы не раньше марта следующего года.
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