"Карантинная" эвакуация: в Украину прибыли более 300 граждан [ Редактировать ]
Воздушные судна привезли из египетского Шарм-эль-Шейха и Дубая 350 украинцев, которые не успели улететь на родину до закрытия воздушных границ.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
По информации, всех граждан после прибытия отправили на самоизоляцию под наблюдением медиков.
"Самолетами из Шарм-эль-Шейха и Дубая в Украину прибыли 350 украинцев. После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался", - отмечается в сообщении.
Известно, что все новоприбывшие украинцы установили приложение "Действуй дома", в которое будут ежедневно попадать данные об их самочувствии и местоположении.
Ранее мы писали о том, что Министерство инфраструктуры начнет эвакуацию украинцев из ряда стран Ближнего востока, Азии и Америки.
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