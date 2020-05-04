Воздушные судна привезли из египетского Шарм-эль-Шейха и Дубая 350 украинцев, которые не успели улететь на родину до закрытия воздушных границ.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По информации, всех граждан после прибытия отправили на самоизоляцию под наблюдением медиков.

"Самолетами из Шарм-эль-Шейха и Дубая в Украину прибыли 350 украинцев. После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался", - отмечается в сообщении.

Известно, что все новоприбывшие украинцы установили приложение "Действуй дома", в которое будут ежедневно попадать данные об их самочувствии и местоположении.

Ранее мы писали о том, что Министерство инфраструктуры начнет эвакуацию украинцев из ряда стран Ближнего востока, Азии и Америки.