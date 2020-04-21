Министерство инфраструктуры Украины планирует запустить дополнительные авиарейсы для эвакуации украинских граждан из ряда стран.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, страна начнет эвакуацию из США, Таиланда, Индонезии, Израиля, Испании и Италии.

"Начнем с Израиля, потому что там наиболее остро стоит визовый вопрос. Потом США, где у наших людей также заканчиваются туристические визы. Далее Бали, Индонезия, Тайланд. В Европе также есть ряд стран, из которых вследствие закрытия проезда внутри Шенгенской зоны нам придется вывозить людей самолетами", - отметил Криклий.

Также он добавил, что все украинцы, прибывшие на родину спецрейсами, будут отправлены на 14-дневную обсервацию.

Известно, что в Украину изъявили желание вернутся более 9 тысяч граждан.

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