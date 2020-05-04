"Нервишки шалят": обнаружена область мозга, образующая стресс [ Редактировать ]
Японские ученые выделили место в человеческом мозге, где может образовываться стресс.
Об этом пишет medikforum.
По информации, один из профессоров Нагойского университета рассказал, что по итогам исследований зона эмоционального всплеска находится в глубоких слоях мозга и гипоталамуса.
Отмечается, что во время стресса у человека повышается давление, пульс и температура тела.
Известно, что эксперименты на крысах доказали, что стресс активизируется в префронтальной коре головного мозга.
Читайте также, медики нашли возможную причину заболевания шизофренией. Благодаря исследованиям скоро удастся полностью вылечить тяжелое психическое расстройство.
по теме
Медикам удалось "вылечить" шизофрению
Найдены рецепторы, которые конкретно могут быть повреждены
Выявлен новый путь "бесконтактной" передачи коронаврусной инфекции
Возможно именно так и смогли заразиться так много людей
На метеорите с Марса нашли следы живых существ
Анализ марсианского метеорита показал, что когда-то на Красной планете с высокой вероятностью кипела жизнь
В мире животных обнаружены "смеющееся" черепахи
Животные обитают в Южной Америке
Гиблое место: найден самый опасный уголок Земли
Человек не смог бы прожить там и несколько дней