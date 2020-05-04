Японские ученые выделили место в человеческом мозге, где может образовываться стресс.

Об этом пишет medikforum.

По информации, один из профессоров Нагойского университета рассказал, что по итогам исследований зона эмоционального всплеска находится в глубоких слоях мозга и гипоталамуса.

Отмечается, что во время стресса у человека повышается давление, пульс и температура тела.

Известно, что эксперименты на крысах доказали, что стресс активизируется в префронтальной коре головного мозга.

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