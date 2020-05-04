В Одесской области полиция задержала организатора группы "черных" риелторов, которая осуществляла незаконные сделки с недвижимым имуществом одесситов. Кроме того, злоумышленники занимались вымогательством и легализацией преступных доходов. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области.

Разработкой банды мошенников занимались сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Следователи подозревали, что у злоумышленников были сообщники в правоохранительных органах, которые их прикрывали.

В ходе расследования полицейским удалось выйти на организатора группировки, которым оказался 55-летний житель Одессы. В прошлом мужчина неоднократно привлекался к ответственности за совершение мошеннических действий.

Главарь подобрал доверенных лиц, которые и выполняли всю черновую работу. Как правило, они подыскивали объекты недвижимости, хозяева которых не проживали в них и не реализовали свое право на регистрацию права собственности. Такие объекты мошенники переоформляли на себя и сбывали добросовестным покупателям.

Во время разработки банды оперативники установили факт вымогательства ее главарем 50 тысяч долларов США у одессита. Мужчина хотел приватизировать квартиру, за которую аферисты уже получили задаток от покупателя. В результате возникшего спора на недвижимость был наложен арест. Ее законного хозяина бандиты избили и пригрозили расправой, если он не возместит "ущерба".

Сразу после передачи потерпевшим вымогателю 12 тысяч долларов он был задержан. У главаря преступной группы и его сообщников были проведены обыски.

Организатора группы "черных" риелторов будут судить по ч.4 ст.189 (вымогательство) и ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия с целью привлечения всех участников преступной группы к уголовной ответственности.

Напомним, что недавно в Одессе задержали бандитов, отобравших у бизнесмена миллион долларов.