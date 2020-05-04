Пандемия во всем мире, в частности и в Украине, стала для людей, в первую очередь - вызовом и проверкой на человечность, на умение - поддержать, помочь и сопереживать. Как бы прискорбно это не было, но не все украинцы научились этим простым человеческим навыкам.

На этот раз центром агрессии, разжигания ненависти и преследования, стал небольшой город в Сумской области, жители которого прославились на всю Украину своим диким поведением.

Все дело в том, что в период - с 2 мая маленький городок в Сумской области "трясет" от истерик жителей, которые сломя голову ищут и требуют наказания для, накануне заболевшего коронавирусом, молодого парня и его семьи. Наказания за то, что человек заболел, как болеют тысячи, миллионы людей во всем мире коронавирусом.

В какой-то момент ситуация просто вышла из-под какого-либо адекватного контроля, мы терпели, когда в дом дедушки врывались соседи с угрозами, вызывали полицию, как будто мы какие-то преступники. Вообще требовали опечатать наш дом, когда "желтая" пресса писала дезинформацию. Но последней каплей стало - распространения личных данных из фейковых страниц в соцсетях из призывами о том, чтобы чуть ли не посадить меня в тюрьму, за то что я заболел коронавирусом. Поверь, мне правда искренне жаль, что я заболел и что я мог нецеленаправленно кого-то заразить, и что я оказался сейчас именно здесь, этим вызвал стену вот этого всего "неадеквата" в сторону своей семьи.

"Я тебе честно скажу, я с первого дня заболевания на самоизоляции, даже с мамой не контактирую, ей кстати тоже сделали тест, он негативный, и всем членам семьи. Накануне заражения - я никуда не выходил, приехал из Киева и сразу почувствовал себя плохо, вызвали медиков и оставался на самоизоляции. Я даже не мог представить, что люди себя так дико поведут. Все, чего я хочу сейчас и единственное, о чем я прошу- просто понять по-человечески, так как никто абсолютно от этого не застрахован, просто чтобы нашу семью оставили в покое. У меня есть пожилые бабушка и дедушка, для них это вообще удар, когда тебя начинают просто преследовать", - прокомментировал, сложившуюся жуткую ситуацию, заболевший журналисту "Подробностей"

Насчет симптомов, в первый день у меня была температура 38.6, в последующие дни - 37, сейчас уже 36.7, остался немного кашель. Я принимаю еще ряд препаратов, которые мне назначили врачи. Чувствую себя, можно сказать - хорошо. Единственное, что меня сейчас очень беспокоит- эта здоровье и состояние моих близких, которые живут в этом кошмаре с бесконечной травлей уже больше недели. Я надеюсь, что люди "включат" здравый смыл, задумаются и оставят нас в покое.

Наша редакция не могла оставаться в стороне, когда люди попали в такую ситуацию, тем более в такое время, когда каждый из нас - потенциальный больной и каждый может оказаться в такой жуткой ситуации. Надеемся на человеческое понимание, здравый смысл, адекватность, а главное - помните, что каждый из нас человек, задача которого если не помочь, то хотя бы - не навредить.

Как мы раннее сообщали, обеспечение свободы слова и государственной поддержки СМИ - ключевое условие победы над эпидемией и показатель демократичности государства.