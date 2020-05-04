Долар і далі тримається нижче ніж 27. Нині офіційний курс американської валюти - 26 гривень 96 копійок - на одну копійку нижче, порівняно з попереднім банківським днем. Втім, карантинні випробування для української економіки тривають. Більше розкаже Катерина Сривкова.

Щомісячний "індекс очікувань ділової активності підприємств" уперше знизився до рівня нижче 30 пунктів - про це свідчать останні опитування НБУ. І це при тому, що будь-яке значення нижче за 50 пунктів свідчить про песимістичні настрої бізнесу. Підприємці наголошують: їм необхідні кредитні канікули, а також підтримка з боку держави.

Юрій Половньов, директор департаменту статистики та звітності Національного банку України:

Песимістичні настрої погіршилися в усіх галузях економіки. Йдеться не тільки про сектор послуг, який постраждав найбільше, але і промисловість, будівництво і торгівлю. Практично усі українські компанії погіршили свої очікування щодо обсягів виробництва та продажу. Також значна кількість компаній планує проводити скорочення кількості працівників, особливо в сфері будівництва.

Якщо скасування карантинних обмежень відбудеться за планом, наданим українським урядом, експерти НБУ очікують пожвавлення ділової активності вже у травні.

Від початку пандемії коронавірусу в Україні ліквідовано 40 відсотків закладів громадського харчування. За даними готельно-ресторанного бізнесу, до карантину в нашій країні було приблизно 30 тисяч ресторанів, барів та кафе. 12 тисяч з них не витримали карантинних обмежень.

Адже, попри заборону працювати та заробляти, власникам доводиться сплачувати оренду. Експерти очікують, що частину ліквідованих закладів після карантину знову відкриють, втім, скільки саме - наразі прогнозувати не беруться.

За кордон вивезли в середньому на 20 відсотків більше вітчизняних зернових культур, ніж торік. Таку інформацію оприлюднила Державна фіскальна служба. Від початку сезону експорт пшениці перевищив торішній на понад чотири з половиною мільйони тонн.

Постачі ячменю на зовнішні ринки перевищили 26 мільйонів тонн - це майже на 39 відсотків більше за торішній обсяг. А українського борошна експортували понад 295 тисяч тонн - це на 22 з половиною відсотки більше, ніж минулого року.

Польща вже почала видавати українцям робочі візи - щоправда, вибірково. Насамперед українських робітників запрошують на сільськогосподарські та садівничі роботи, щоб не втратити врожай.

Адже обробляти польські поля просто нікому. Охоче чекають і на тих, хто здійснюватиме міжнародні перевезення. Зареєструватися для подання документів пропонують електронно, а отримати візу - поштою. Заяви з будь-якою іншою метою - поки що не прийматимуть.

Нацбанк знизив прогноз обсягів грошових переказів заробітчан в Україну. За інформацією експертів, 10 відсотків трудових мігрантів повернулися додому, а ще 10 планували виїхати на сезонні роботи, та через карантин - залишилися.

Більшість із трудових мігрантів поповнила лави безробітних українців. В НБУ прогнозують: цьогоріч Україна може отримати від заробітчан на два з половиною мільярди доларів менше, ніж торік. Ці кошти стабільно підтримували не лише родини самих мігрантів, а й держбюджет.