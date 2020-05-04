Це лише перший етап пом'якшення карантину із п'яти

Карантин з пом'якшеннями. Від 11 травня Уряд планує скасувати частину коронавірусних обмежень. Натомість дію карантину продовжать майже до кінця травня. Хто зможе працювати, а кому доведеться й далі сидіти вдома - розкаже Ксенія Барвіненко.

Це вже третє продовження карантину. Цього разу уряд призначив кінцеву дату на 22 травня. Втім, уже з наступного понеділка частину заборон скасують.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

До 11 травня просимо українців дотримуватись правил. Пом'якшення карантину не означає його повне зняття карантин буде продовжений до 22 травня далі будемо дивитись рухатиметься пандемія в світі і як коливатиметься крива захворюваності в Україні.

А от у тих регіонах, де зафіксують збільшення показників захворюваності - обмеження навпаки посилять. Це так званий адаптивний карантин.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

В залежності від тої ситуації, яка буде на день 11 травня в трьох областях лідерах - прийняти рішення щодо запровадження окремих карантинних обмежень, для тих регіонів де епідеміологічна ситуація відрізняється і є гіршою ніж в цілому по країні.

Уряд планує відкрити парки, сквери та зони відпочинку, перукарні та салони краси. Запрацюють кав'ярні на виніс і літні тераси ресторанів. Оптова та роздрібна торгівля не продовльчими товарами. Дозволять тренування в командних видах спорту. Відкриють автомийки, веломагазини та велопрокат. Повернуться до роботи нотаріуси, адвокати та аудитори.

А от тих, хто не дочекається скасування карантину - притягнуть до відповідальності. Поліція вже склала понад 10 тисяч протоколів на порушників. Серед них і гіпермаркети, які не обмежували торгівлю, та елітні ресторани.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

В тому числі і ресторани в Києві: "Виноградний хутір", "Моншер", "Велюр", "Фабіус" всі ці ресторани порушували вимоги карантину. Зараз всі ці заклади зачинені.

Це лише перший етап пом'якшення карантину із п'яти. Якщо ситуація не погіршуватиметься, поступово уряд відкриватиме навчальні та культурні заклади, відновить повноцінне медичне обслуговування, і останніми запрацюють спортивні центри та громадський транспорт. Коли саме - не відомо.