Американська влада виділить нову допомогу підприємцям, що постраждали через пандемію, заявили в Білому домі. І відзвітували - натепер гроші від уряду вже отримали 175 мільйонів жителів країни. Як працює програма допомоги? І скільки витратили на неї американці, розбирався Дмитро Анопченко.

Днями до банкоматів черги. Але знімають не свої гроші. Це фінансова підтримка для приватних підприємців, яку - ухваливши спеціальний закон - надав Конгрес.

Пів Америки отримало кредити для малого бізнесу. Будівельні фірми, офіси, ресторани. Друга половина ще чекає траншів - банки не встигають із паперами. Держава хоче роздати близько трьох мільярдів доларів. І тут є важлива умова: якщо ти власник малого бізнесу, не скоротив жодної людини і досі платиш оренду без затримок, то потім можна буде не повертати не лише відсотки, а й самі гроші, отримані як позику від держави.

На маленькому ресторанчику Еріка Ванга ще від березня висить табличка "зачинено". Меню тут таке, що "на виніс" не поторгуєш, довелося всіх відправити по домівках, тож гроші за цей час майже закінчилися. На заповнення заявки на кредит малому бізнесу йде приблизно 15 хвилин.

Усе онлайн, форма проста, та ще й позику замовляєш через те відділення, де в тебе вже відкритий рахунок. Система логічна: приватні банки отримали фінанси від держави й розподіляють їх далі, адже менеджери знають і своїх клієнтів, і їхні потреби.

Ерік Ванг, прохач фінансової допомоги від уряду:

Сподіваюсь, що якраз малий бізнес зможе вижити завдяки всім цим кредитам. Як на мене, великі компанії взагалі не повинні їх отримувати, їм і так добре.

Це не зовсім так, у всіх свої проблеми, але скільки з трьох мільярдів допомоги "з'їдять" великі фірми, а скільки саме малий бізнес отримає - занепокоєні всі.

Популярну серед столичних "собачників" ветеринарну клініку на карантин не закривали, але за весь час епідемії відвідувачів практично не було, лише екстрені випадки. Гроші від уряду тут отримали одними з перших - з них, власне, і виплачували зарплати.

Кріс Міллер, власник ветеринарної клініки у Вашингтоні:

Тільки через ці позики ми й не збанкрутували, це правда. Якщо б я не зміг виплачувати зарплатні - довелося б закрити бізнес.

Те, що Кріс вчасно виплачував гроші лікарям і орендодавцеві - видно за його рахунками, на які і надійшов кредит. Тож, сподівається, додаткової бюрократії не буде, комп'ютер у банку автоматично має списати і відсотки, і саму позику.

Що повертати гроші не доведеться - сподіваються і в цій популярній кав'ярні. Напоями, випічкою, сендвічами й навіть вином торгували просто біля дверей, щоб не наражатися на штрафи й водночас клієнтів не втратити. Персонал виводили на роботу по черзі, день через три, але зарплату людям зберегли всю до цента. А от допомогу від держави поки що отримати не встигли - затрималися із заявкою, і в їхньому банку все розібрали! Тож тепер чекають, доки Білий дім запустить другу програму підтримки.

Сілван Кремер, не встиг отримати кредит для малого бізнесу:

Щойно програму запустили - гроші відразу ж закінчилися. Тепер буде більше фінасування, "друга хвиля допомоги". І для нас це було б добре: якраз людям заплатимо, їм же до роботи повертатися!

Кав'ярні, ресторани, спортзали та перукарні у Вашингтоні запрацюють лише з 12 травня. Тож ще майже тиждень малому бізнесу ще треба протриматися. Але із позиками від держави, які, до того ж, більшості не доведеться повертати, зробити це, звісно ж, легше.