У Білорусі COVID-19 лікують футболом [ Редактировать ]
У Білорусі, попри епідемію коронавірусу, тривають змагання серед жіночих футбольних команд. Матчі відбуваються за порожніх трибун. Представники клубів запевняють: Міністерство охорони здоров'я країни ситуацію щодо коронавірусу контролює. Це й дає змогу проводити матчі.
Футболістки кажуть: занепокоєння є, проте в коронавірус вони не вірять - як і їхній президент Олександр Лукашенко.
Анастасія Харланова, футболістка:
Если честно, для меня это обычный грипп, я в это особо не верю. Смущает, что такая обстановка, что будто какой-то апокалипсис. Людей мало на улицах, футбол вот прекратился везде, кроме нас, футбол не играют.
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