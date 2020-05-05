У Білорусі, попри епідемію коронавірусу, тривають змагання серед жіночих футбольних команд. Матчі відбуваються за порожніх трибун. Представники клубів запевняють: Міністерство охорони здоров'я країни ситуацію щодо коронавірусу контролює. Це й дає змогу проводити матчі.

Футболістки кажуть: занепокоєння є, проте в коронавірус вони не вірять - як і їхній президент Олександр Лукашенко.

Анастасія Харланова, футболістка: