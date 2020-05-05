Кличко-младший будет готовить Усика к бою с Чисорой [ Редактировать ]
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко проводил спарринги с боксером Александром Усиком и готов ему помогать в подготовке к бою с британцем Дереком Чисорой. Об этом он рассказал в интервью изданию Mixsport.
"Бой Александра с Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы... К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут спарринги в рамках подготовки Усика в фотографиях? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И совершенно бесплатно", - рассказал Владимир Кличко.
Напомним, что бой Усика с Чисорой должен был состояться 23 мая на лондонской арене "О2". Но из-за пандемии коронавируса был перенесен на неопределенный срок.
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