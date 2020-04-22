Украинский боксер Александр Усик бросил виртуальный вызов Владимиру Кличко и проиграл на онлайн-ринге Fight Night Champion. Усику удалось победить Виталия Кличко и Тайсона Фьюри. Но вот Владимир Кличко, для бывшего абсолютного чемпиона мира, оказался не по силам.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Mazza Productions.

Как сообщалось ранее, бой Усик - Чисора пройдет в другой стране из-за коронавируса. Бой украинца против британца может состояться в Саудовской Аравии, если карантин там завершится раньше, чем в Великобритании. Такое заявление сделал менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Усика, Александр Красюк.

Напомним, поединок украинца Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится 23 мая 2020 года. Бой пройдет на арене О2 в Лондоне. Трансляцией поединка будут заниматься стриминговый сервис DAZN, а также компания Sky Sports.