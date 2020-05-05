Во вторник, 5 мая, Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster), оставив без удовлетворения апелляционные жалобы защиты. Об этом сообщается на сайте суда.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 апреля 2020г, которым удовлетворено ходатайство… следователя … и продлен в отношении подозреваемого А. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 1 июня.

В суде отметили, что по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 апреля оставлено без изменений, а апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения.

Ранее в ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.