При расследовании дела Шеремета было системное сопротивление - Клименко [ Редактировать ]
В четверг, 12 декабря, во время брифинга по делу об убийстве Павла Шеремета глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на определенных этапах расследования оказывалось системное сопротивление.
Клименко отметил, что оперативники и следователи провели огромный объем работ.
"Пришлось по крупицам собирать всю информацию. Хотел бы выделить важную роль СМИ и журналистов, которые предоставили отснятые видеорепортажи в пределах журналистских расследований. Хочу подтвердить, что в рамках следствия на определенных этапах действительно оказывалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследований", - добавил он.
Ранее мы писали о том, что в США сделали важное заявление касательно убийства Павла Шеремета, также об этом высказались и в ОБСЕ. Кроме того, Владимир Зеленский решил собрать глав правоохранительных ведомств в связи с расследованием этого преступления.
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