В четверг, 20 февраля, в Киеве, в Печерском суде Андрею Антоненко меру пресечения не изменили. Его оставили под стражей. Об этом сообщили на очередном заседании суда.

Следующее заседание будет 2 марта, где рассмотрят жалобу на арест подозреваемого в убийстве Шеремета.

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Как выяснилось, на заседании защита Андрея Антоненко просила отпустить подозреваемого под личное обязательство, но суд отказал удовлетворить ходатайство.

Адвокат пытался доказать суду, что подзащитник имеет меньший рост, чем человек, попавший на запись камер видеонаблюдения возле места преступления.

Его доводы не приняли на заседании.

Раньше сообщалось о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.