Во вторник ,5 мая, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак завил о том, что в сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина в конце учебного года. Об этом сообщает пресс-служба фракции "Слуга народа".

По его словам, видеоуроки по телевизору ежедневно смотрят миллионы детей.

Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея является своевременной и необходимой, а потому успешной... Однако, мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью. Поэтому первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, чему должны были научиться за время карантина.

При этом он добавил, что с нового учебного года школы могут перейти к смешанному типу образования: когда часть учебного процесса переходит в онлайн-режим.

Во-первых, мы планируем развивать онлайн-школу и в дальнейшем. Полностью отснимем учебный год и оставим все уроки в свободном доступе на единой бесплатной электронной платформе.

Он также добавил, что правительство создает инклюзивную онлайн-школу.

Все дети, независимо от возможностей, должны иметь равный доступ к знаниям. Именно поэтому мы уже добавляем к видеоурокам титрование для детей с нарушением слуха и сурдоперевод. Также начали делать уроки для детей с нарушением зрения - с тифлоперекладом.

Еще одним нововведением с нового учебного года, по его словам, станут электронные дневники.

Бумажная отчетность как рудимент старой системы должна исчезнуть, тем самым существенно облегчить жизнь и учителям, и детям, а особенно родителям. Ведь вы легко и в любой момент сможете посмотреть успехи вашего ребенка и вовремя среагировать, если нужна помощь в обучении.

Напомним, в Украине для систематизации знаний школьников на телевидении запустили проект "Всеукраинская школа онлайн".