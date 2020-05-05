Как школьники будут отрабатывать "пробелы" в учебе [ Редактировать ]
Во вторник ,5 мая, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак завил о том, что в сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина в конце учебного года. Об этом сообщает пресс-служба фракции "Слуга народа".
По его словам, видеоуроки по телевизору ежедневно смотрят миллионы детей.
Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея является своевременной и необходимой, а потому успешной... Однако, мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью. Поэтому первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, чему должны были научиться за время карантина.
При этом он добавил, что с нового учебного года школы могут перейти к смешанному типу образования: когда часть учебного процесса переходит в онлайн-режим.
Во-первых, мы планируем развивать онлайн-школу и в дальнейшем. Полностью отснимем учебный год и оставим все уроки в свободном доступе на единой бесплатной электронной платформе.
Он также добавил, что правительство создает инклюзивную онлайн-школу.
Все дети, независимо от возможностей, должны иметь равный доступ к знаниям. Именно поэтому мы уже добавляем к видеоурокам титрование для детей с нарушением слуха и сурдоперевод. Также начали делать уроки для детей с нарушением зрения - с тифлоперекладом.
Еще одним нововведением с нового учебного года, по его словам, станут электронные дневники.
Бумажная отчетность как рудимент старой системы должна исчезнуть, тем самым существенно облегчить жизнь и учителям, и детям, а особенно родителям. Ведь вы легко и в любой момент сможете посмотреть успехи вашего ребенка и вовремя среагировать, если нужна помощь в обучении.
Напомним, в Украине для систематизации знаний школьников на телевидении запустили проект "Всеукраинская школа онлайн".
по теме
ЗНО під час карантину: як відбуватиметься тестування
МОН вже опублікувало рекомендації щодо завершення навчального року та оцінювання знань учнів
У школах Іспанії змінили критерії оцінювання знань учнів
Усе через те, що навчання відбувалося у надзвичайних умовах
Навчальний рік в Україні закінчиться дистанційно
Послаблення карантину не стосуються шкіл. Навчальний рік в Україні закінчиться дистанційно. Про це повідомили в Міністерстві освіти
Стадный пожаловался, что не знает ответов на вопросы творческих вузов
Ранее министерство, в ответ на просьбы вузов разработать механизм надежной идентификации, рекомендовало им самостоятельно выбирать форму идентификации
Навчальний рік в Україні можуть завершити дистанційно
Останні дзвоники та випускні не проводитимуть. А от зовнішнє незалежне оцінювання - відклали до закінчення карантину. Тестування відбудеться за будь-яких обставин повідомила очільниця Міносвіти Любомира Мандзій