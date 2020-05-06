Учебные заведения до 1 сентября уже открываться не будут - Минздрав [ Редактировать ]
Учебные заведения в рамках карантина уже открываться не будут, они открываются только с 1 сентября. Об этом заявил главный санитарний врач Виктор Ляшко в комментарии "Сегодня".
Ляшко отметил, что будут открывать только некоторые учебные заведения для проведения ВНО.
"Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", - заявил он.
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