Учебные заведения в рамках карантина уже открываться не будут, они открываются только с 1 сентября. Об этом заявил главный санитарний врач Виктор Ляшко в комментарии "Сегодня".

Ляшко отметил, что будут открывать только некоторые учебные заведения для проведения ВНО.

"Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", - заявил он.

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