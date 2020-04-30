Во время вступительной кампании-2020 студенты-контрактники смогут дистанционно подать все пакеты документов, включая оригиналы. При этом для абитуриентов, которые будут зачислены на бюджетные места, продлят период приема документов. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

"Стадия, которая обычно была очной - это подача оригиналов заявлений. Когда состоялся сам отбор и есть рекомендованные к зачислению на бюджетные места, нужно было очно подавать оригинал заявления, подкрепленный подписью.

Для студентов, которые будут зачисляться на контрактные места, мы делаем такую ​​подачу документов полностью дистанционной. Сканированные копии документов можно направлять университетам, чтобы избежать чрезмерного передвижения. Абитуриенты, зачисленные на бюджетные места смогут самостоятельно подать заявление, по одному человеку в определенный временной промежуток.

Кроме того, мы планируем продлить период приема оригиналов заявлений и разрешить подавать оригинал заявления с подписью почте", - рассказал Егор Стадный.

При этом Министерство образования рассматривает два сценария проведения вступительной кампании, в зависимости от того, когда будут сняты карантинные ограничения.

Если карантинные мероприятия будут отменены в начале июня, внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля. В таком случае вступительная кампания начнется с 1 августа.

Если карантин будут продлен до начала августа, тогда ВНО будет проведено в период с 17 августа по 4 сентября, а вступительная кампания начнется 25 сентября.