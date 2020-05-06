Один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер скончался от онкологического заболевания на 74-м году жизни. Об этом представители группы заявили журналу Rolling Stone со ссылкой на его коллегу и единственного бессменного участника коллектива Ральфа Хюттера.

"Сооснователь Kraftwerk и пионер в области электроннной музыки Ральф Хюттер послал нам очень печальные новости о том, что его друг и компаньон на протяжении многих десятилетий Флориан Шнайдер скончался от скоротечного заболевания раком.

В 1968 году Ральф Хюттер и Флориан Шнайдер начали свое артистическое и музыкальное сотрудничество. В 1970 году они основали в Дюссельдорфе свою электронную студию Kling Klang в Дюссельдорфе и запустили мультимедийный проект Kraftwerk. Все альбомы каталога Kraftwerk были задуманы и изготовлены там", — говорится в заявлении Kraftwerk.

Шнайдер принимал участие в записи всех альбомов Kraftwerk. В 2008 году он покинул группу; причины его решения не сообщались.

"Фишкой" Kraftwerk было использование синтезаторов, которые тогда только появились на музыкальном рынке. Kraftwerk исполнял музыку разных жанров — от психоделического рока до хип-хопа. В 2014 году группа получила почетную премию Grammy за выдающийся вклад в развитие современной музыки.

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