В Москве во время домашних родов умер новорожденный. Об этом сообщают российские СМИ.

Причиной смерти стало то, что родители побоялись вызвать "скорую" из-за страха заразиться коронавирусом.

Отец умершего рассказал, что его супруга не доверяла медработникам. Роды у 27-летней женщины продолжались более пяти часов.

Мужчина также отметил, что его жена находится в больнице. Ее состояние в норме, жизни ничего не угрожает.

Напомним, одном из сел Хмельницкой области зафиксирована вспышка коронавируса, самое страшное - стремительный рост заболевших.