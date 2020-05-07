Младенец скончался во время домашних родов "из-за коронавируса" [ Редактировать ]
В Москве во время домашних родов умер новорожденный. Об этом сообщают российские СМИ.
Причиной смерти стало то, что родители побоялись вызвать "скорую" из-за страха заразиться коронавирусом.
Отец умершего рассказал, что его супруга не доверяла медработникам. Роды у 27-летней женщины продолжались более пяти часов.
Мужчина также отметил, что его жена находится в больнице. Ее состояние в норме, жизни ничего не угрожает.
Напомним, одном из сел Хмельницкой области зафиксирована вспышка коронавируса, самое страшное - стремительный рост заболевших.
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