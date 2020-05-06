Число киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 68 человек. 17 случаев заболевания выявлено в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Новости сегодня - не очень оптимистичные. Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось еще на 68 человек. Трое из них - медики. На сегодня в столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал Виталий Кличко.

Среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет, девочка четырех лет, 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет и 5-летний мальчик. В больницы столицы госпитализированы 24 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 8 человек. Всего коронавирус побороли 99 киевлян. Замечу, что больше всего случаев заболевания выявлено в Печерском районе - 23. В Дарницком - 17", - добавил Виталий Кличко.

Как сообщали "Подробности", столичный градоначальник рассказал как в Киеве будет работать транспорт после ослабления карантина.