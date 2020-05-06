Застолье в разгар карантина: мужчина умер и заразил 9 человек [ Редактировать ]
В одном из сел Хмельницкой области зафиксирована вспышка коронавируса, самое страшное - стремительный рост заболевших. На 6 мая, зараженных уже 9 человек, 10-й разносчик- умер. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой облгосадминистрации.
В ведомстве заявили, что 45-летний житель Киева, который приезжал с семьей к родственникам в Старосинявский район, и посещал Головчинецкий монастырь, заболел 2 мая. Он был доставлен в Хмельницкую городскую инфекционную больницу. Накануне случившегося, староста села якобы устроил застолье в честь дня рождения одного из жителей в разгар карантина, на котором был и инфицированный мужчина. После праздника киевлянин был первым госпитализирован в больницу, где позже ему подтвердили диагноз - COVID-19.
Спустя несколько дней, 45-летний инфицированный коронавирусом киевлянин скончался. Заболевания и летальный случай зарегистрированы по месту обнаружения, в Старосинявском районе.
Местные жители уверяют, что причиной стало несоблюдение норм карантина.
По данным ВОЗ, на 6 мая в Хмельницкой области - 134 случая инфицирования коронавирусом.
Как мы ранее сообщали, в Сумской области из-за коронавируса преследуют семью.
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