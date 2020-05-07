Куркуму полезно добавить в ежедневный рацион питания. Cвойства суперфуда обеспечивают некоторые ее химические компоненты, известны как куркуминоиды. Они действуют как мощный антиоксидант, обладает сильными противовоспалительными свойствами, передает newsyou.info.

Многочисленные исследования показали, что специя, благодаря антиоксидантным свойствам, защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Этим куркума особенно полезна для мозга, иммунной системы.

Антиоксидантные свойства куркумы позволяют бороться и с признаками старения, морщинами, пигментацией кожи.Помимо того, употребление куркумы помогает сохранить здоровым сердце. Исследования показывают, что куркумин помогает снизить уровень холестерина в крови, значительно уменьшает риск атеросклероза.

"Куркумин обладает противовоспалительными, антиоксидантными, антимикробными свойствами, которые позволяют ему оказывать мощную поддержку здоровью. Куркума является универсальным суперпродуктом и натуральным средством от множества проблем со здоровьем, включайте ее в свой ежедневный рацион, чтобы укрепить иммунную систему, предотвратить воспалительные заболевания. Само соединение плохо всасывается в кровь, но сочетание куркумина с черным перцем может улучшить его усвоение", - рассказали эксперты в области здорового питания.

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