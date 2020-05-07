Употребление слишком большого количества чая во время коронавируса вредно для здоровья. В этом напитке содержатся танины, которые подавляют способность организма абсорбировать витамины и минералы, передает newsyou.info.

Эксперты подчеркивают, что слишком большое количество чая оказывает негативное воздействие на здоровье. Специалист по пищевым наукам из Liverpool Hope University Доктор Грейс Фархат (Grace Farhat) обеспокоена тем, что многие люди воспринимают карантин в качестве дополнительного отпуска, из-за чего изменяют привычное питание. В частности, в их рационе появляется больше напитков с кофеином, включая и чай.

Она подчеркивает, что в чае содержатся натуральные компоненты танины, которые подавляют способность организма абсорбировать ключевые витамины и минералы вроде железа и кальция. А это может стать реальной проблемой, если в рационе во время карантина отсутствует достаточное количество фруктов и овощей. Доктор Фархат настоятельно рекомендует пить меньше чая во время основных приемов пищи, то есть на завтрак, обед и ужин.

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