Во Львове собирают штаб быстрого реагирования. За сутки коронавирусную болезнь в области подтвердили у 65 человек. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своем Telegram-канале.

Садовой отметил, что дальнейшие шаги озвучат после заседания штаба.

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"+65 инфицированных коронавирусом во Львовский области за последние сутки (из 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования", - написал он.

К слову, всего во Львове и области подтверждено 660 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее сообщалось, что во Львовской области из-за вспышки COVID-19 на карантин закрыли село.

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