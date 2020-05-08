Во Львове собирают штаб быстрого реагирования: количество случаев коронавируса резко возросло [ Редактировать ]
Во Львове собирают штаб быстрого реагирования. За сутки коронавирусную болезнь в области подтвердили у 65 человек. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своем Telegram-канале.
Садовой отметил, что дальнейшие шаги озвучат после заседания штаба.
"+65 инфицированных коронавирусом во Львовский области за последние сутки (из 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования", - написал он.
К слову, всего во Львове и области подтверждено 660 случаев инфицирования коронавирусом.
Ранее сообщалось, что во Львовской области из-за вспышки COVID-19 на карантин закрыли село.
Также мы писали о том, что в Лавре снова вспыхнул коронавирус.
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