В Киево-Печерской лавре снова зафиксировали вспышку коронавируса. После проверки священнослужителей, которые вышли с самоизоляции, выявили 17 новых больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, то мы должны говорить, что на сегодняшний день есть 17 новых случаев заболеваемости на коронавирусную болезнь. Все эти люди были контактными с пациентами, которые заболели две-три недели назад, они находились на самоизоляции и на выходе из самоизоляции им было сделано ПЦР-тестирование, у 17 человек обнаружили положительный тест.

Он отметил, что местные власти имеют полномочия для того, чтобы усилить карантинные мероприятия на территории Киево-Печерского заповедника.

"В органы местного самоуправления есть соответствующие полномочия по усилению карантинных мероприятий локально на территории того или иного заведения, в данном случае - на территории заповедника: все это будет установлено в соответствии с решением органов местной власти, будет сделано соответствующее представление от санитарного врача города Киева", - добавил он.

Напомним, по состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.