В США переболевших коронавирусом могут признать непригодными для армии [ Редактировать ]
В США переболевших коронавирусом COVID-19 граждан могут признать "навсегда непригодными" для службы в армии. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки.
Отмечается, что выявленный на медкомиссии COVID-19, подтвержденный лабораторным тестом или диагнозом врача - причина для перманентной дисквалификации.
В Пентагоне подтвердили эту информацию и отметили, что во всех 65 пунктах приема новобранцев в США всех рекрутов будут проверять - узнавать о возможных контактах с инфицированными, измерять температуру и отмечать иные симптомы.
Если заявитель не пройдет скрининг, согласно меморандуму, он не будет проходить тестирование, но может вернуться через 14 дней, если у него нет симптомов. Любой, кому был поставлен диагноз COVID-19, должен будет подождать до 28 дней после постановки диагноза.
В случае его подтверждения, новобранец будет помечен как "навсегда дисквалифицированный". Даже в том случае, если претендент не показывает никаких симптомов, его негодность будет бессрочной. По оценке журналистов, такая мера - временное решение. Его причина в том, что болезнь пока не изучена до конца.
Ранее мы писали о том, что в Великобритании начался пик коронавирусной инфекции. Английские медики планируют сделать еще 5 тестов, чтобы подтвердить падение заболеваемости в стране.
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