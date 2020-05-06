Погода в Украине снова шокировала жителей страны. На этот раз Львов замело снегом. Пользователи сети активно делятся снимками.

Также местные жители отмечают, что температура на градусниках +1, и жалуются на проблемы с коммуникацией.

На видео и фото видно, что крупный и густой снег засыпает полностью распустившиеся деревья и устилает траву.

Жители Львова поздравляют друг друга с Новым годом, показывая снимки заснеженных елей.

"Зимуем на карантине. Юрко приехал на белом коне во Львов. В такую ​​погоду и на карантине легче дома сидеть", - подписано видео с рынка "Привокзальный" в городе, где на Юрьев день выпал снег.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич разместил снимки, на которых под густым шаром снега оказалось горнолыжное село Славское.

Замело густым снегом село Завадку Сколевского района Львовской области.

Жители области показывают свои тюльпаны и нарциссы, которые проглядывают под толстым шаром снега.

Ранее мы писали о том, что в Киеве, на Оболони, выпал снег. Кроме того, мы писали о том, что в Африке выпал снег.