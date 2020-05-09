9 мая киевская полиция задержала несколько человек возле Парка Славы на Арсенальной, которые пришли почтить память о погибших во Второй мировой войне. При осмотре личностей правоохранителями были изъяты: ножи и газовые баллончики типа "Кобра". Об этом сообщает "Страна".

По предварительным данным, один молодой человек хотел пробраться в парк без документов, для возложения цветов. Еще двое юношей планировали пройти в парк с ножами и газовыми баллончики типа "Кобра". Полицейские не пропустили молодых людей.

Меры безопасности в районе метро "Арсенальная" усилены: охрану правопорядка обеспечивают несколько десятков полицейских и пожарная машина. На месте присутствует муниципальная охрана. Правоохранители никого не пропускают для возложения цветов к Вечному огню. Несмотря на то, что желающих очень много.

Напомним, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы.

Ранее, мы писали о том, что утром 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику Вечного огня в киевском парке Вечной славы.