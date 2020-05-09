С ножами и газовыми баллончиками: как киевляне пришли почтить память погибших во Второй Мировой Войне [ Редактировать ]
9 мая киевская полиция задержала несколько человек возле Парка Славы на Арсенальной, которые пришли почтить память о погибших во Второй мировой войне. При осмотре личностей правоохранителями были изъяты: ножи и газовые баллончики типа "Кобра". Об этом сообщает "Страна".
По предварительным данным, один молодой человек хотел пробраться в парк без документов, для возложения цветов. Еще двое юношей планировали пройти в парк с ножами и газовыми баллончики типа "Кобра". Полицейские не пропустили молодых людей.
Меры безопасности в районе метро "Арсенальная" усилены: охрану правопорядка обеспечивают несколько десятков полицейских и пожарная машина. На месте присутствует муниципальная охрана. Правоохранители никого не пропускают для возложения цветов к Вечному огню. Несмотря на то, что желающих очень много.
Напомним, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы.
Ранее, мы писали о том, что утром 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику Вечного огня в киевском парке Вечной славы.
по теме
Столичные правоохранители повысили меры безопасности на 9 мая
Полицейские увеличили количество сотрудников в местах проведения акций
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне
Президент возложил цветы к Вечному огню
Іноземець грабував у Києві аптеки та кредитні установи (відео)
Зловмисник розпилював в обличчя працівників сльозогінний газ, забирав виручку та тікав
В Киеве задержали россиянина, который грабил аптеки и кредитные учреждения (видео)
Злоумышленник брызгал в лицо сотрудников слезоточивый газ, забирал выручку и убегал. Задержали его при попытке ограбить еще одну аптеку.
Травматический косплей: в Канаде девушку приняли за преступника (видео)
19-летняя канадка шла по улице в костюме штурмовика из "Звездных войн"