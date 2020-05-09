Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику Вечного огня в киевском парке Вечной славы.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По их словам, Зеленский прибыл на церемонию возложения цветов рано утром.
"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы", - отмечается в сообщении.
Известно, что глава государства также побывал в мемориальном комплексе Украина – освободителям.
Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклав квіти біля Вічного вогню, що у столичному парку Вічної Слави. pic.twitter.com/JGjYEn5UUG— Офіс Президента (@APUkraine) May 9, 2020
Напомним, ранее Владимир Зеленский посетил Луганскую область и почтил память погибших в годы Второй мировой войны.
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