В непростое кризисное время в котором находятся сейчас украинцы, когда заработная плата медиков - около 4тысяч, время когда люди остались абсолютно незащищёнными - министры получают около 50 тысяч и это всего лишь-голый оклад. В частности, это касается и заработной платы министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом сообщают "Украинские Новости" опираясь на ответ Министерства здравоохранения на запрос информ агентства.

Сумма средств, начисленная министру здравоохранения в апреле, составила 47 230 гривен из которых должностной оклад за 21 рабочий день составил - 47 230 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Елены Теряевой составила 26 988 гривен, а заместителей Ирины Микичак - 51 771 гривну и Ирины Шевченко - 46 206 гривен.

Еще больше получают: Дмитрий Луфер - 61 958 гривен, Дмитрий Кобольшевал - 63 917 гривен, Виктор Ляшко - 47 230 гривен, Светлана Шаталова- 26 988 гривен, госсекретарь Инна Солодкая - 47 230 гривен.

Фото: "Українські новини"

Ранее в эфире передачи "Подробности недели" на телеканале "Интер" Степанов рассказал, как обстоит ситуации в стране с медреформой. У министра свой неутешительный прогноз: на грани закрытия 332 больницы Украины, также под угрозой увольнения 50000 медицинских работников.

Как мы ранее сообщали, министр здравоохранения рассказал, что украинским медикам поднимут заработную плату на 50%.