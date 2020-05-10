Глава Минздрава получил за апрель "голую ставку" [ Редактировать ]
В непростое кризисное время в котором находятся сейчас украинцы, когда заработная плата медиков - около 4тысяч, время когда люди остались абсолютно незащищёнными - министры получают около 50 тысяч и это всего лишь-голый оклад. В частности, это касается и заработной платы министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом сообщают "Украинские Новости" опираясь на ответ Министерства здравоохранения на запрос информ агентства.
Сумма средств, начисленная министру здравоохранения в апреле, составила 47 230 гривен из которых должностной оклад за 21 рабочий день составил - 47 230 гривен.
Зарплата первого заместителя министра Елены Теряевой составила 26 988 гривен, а заместителей Ирины Микичак - 51 771 гривну и Ирины Шевченко - 46 206 гривен.
Еще больше получают: Дмитрий Луфер - 61 958 гривен, Дмитрий Кобольшевал - 63 917 гривен, Виктор Ляшко - 47 230 гривен, Светлана Шаталова- 26 988 гривен, госсекретарь Инна Солодкая - 47 230 гривен.
Фото: "Українські новини"
Ранее в эфире передачи "Подробности недели" на телеканале "Интер" Степанов рассказал, как обстоит ситуации в стране с медреформой. У министра свой неутешительный прогноз: на грани закрытия 332 больницы Украины, также под угрозой увольнения 50000 медицинских работников.
Как мы ранее сообщали, министр здравоохранения рассказал, что украинским медикам поднимут заработную плату на 50%.
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