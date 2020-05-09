За сутки в Украину прилетели 700 человек, которых спецрейсами эвакуировало украинское правительство.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По информации, борты прилетели из Германии, Нидерландов, ОАЭ и Великобритании.

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона", - отмечается в сообщении.

Известно, что все новоприбывшие украинцы установили приложение "Дій вдома" и отправились на самоизоляцию.

Ранее мы писали о том, что Украина приняла 800 граждан, прилетевших из Испании, Дании и Италии. Все украинцы будут проходить карантин в домашних условиях.