"Борисполь" принял 5 рейсов с эвакуированными украинцами [ Редактировать ]
За сутки в Украину прилетели 700 человек, которых спецрейсами эвакуировало украинское правительство.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
По информации, борты прилетели из Германии, Нидерландов, ОАЭ и Великобритании.
"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона", - отмечается в сообщении.
Известно, что все новоприбывшие украинцы установили приложение "Дій вдома" и отправились на самоизоляцию.
Ранее мы писали о том, что Украина приняла 800 граждан, прилетевших из Испании, Дании и Италии. Все украинцы будут проходить карантин в домашних условиях.
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