Украинские медики будут получать "полторы" зарплаты [ Редактировать ]
Медработникам поднимут заработную плату на 50%.
Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, Минздрав разрабатывает план повышения зарплат медикам с 1 июля.
"Сейчас мы рассчитаем все тщательно, до каждой цифры, и подавать соответствующее предложение о внесении изменений в госбюджет для того, чтобы мы смогли поднять зарплату до 50% нашим медработникам, начиная с 1 июля", - отметил Степанов.
Известно, что для перерасчета выплат потребуется не менее 11 миллиардов гривен.
Кроме того, министр добавил, что повышения уровня зарплаты позитивно скажется на работе и предоставлении услуг пациентам.
Ранее мы писали, что медики работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом получат 300% выплаты.
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