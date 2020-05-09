Медики, які працюють з хворими на коронавірус, отримають підвищені виплати - МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пообіцяв, що всі медики, які працюють з хворими на коронавірус, отримають свої підвищені виплати вже за кілька днів