Що очікувати лікарям: голова МОЗ розповів про деталі реформи [ Редактировать ]
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів про ситуацію в країні.
- Що буде далі з медреформою? Чи буде все ж впроваджений другий етап? Що конкретно ви хочете змінити в цій реформі? Та коли вона розпочнеться вже у тому вигляді, який ви пропонуєте?
Ми будемо продовжувати медреформу, ми ні в якому разі її не зупиняємо. Вважаємо, що саме наша медицина, як ніяка більше галузь, потребує реформування. Ми вже втомились від того, що відбувається останні 30 років з наданням медичної допомоги. Але, в той же самий час, те, що стартувало з 1 квітня, ми побачили які наслідки можуть бути того непідготовленого етапу, тих непідготованих дій, які не було зроблено до впровадження другого етапу реформи.
Які ж це наслідки:
- На межі закриття 332 лікарні України.
- Під загрозою звільнення 50 тисяч медичних працівників.
- Під особливою загрозою протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні.
- Великі проблеми в екстреній медичній допомозі. Коли недофінансування призведе до скорочення до 30% бригад в Запорізькій області та інших областях.
- Ми почали запроваджувати реформу, не маючи стандартів надання медичної допомоги.
Все це треба зробити терміново протягом 2020 року. Все фінансування буде відбуватись через національну службу здоров’я.
- Що буде з тими зниженими зарплатами медичних працівників, які вони отримали зараз у квітні? Їх перерахують? До чого готуватися лікарям?
Ми повинні перестати знущатись над нашими медичними працівниками і ставити експеримент «Чи виживуть вони на ту заробітну плату, яку вони отримують?». Бо їх зарплата, наприклад, лікаря-хірурга з 10-річним стажем, складає 6 тисяч гривень. Зарплата має бути підвищена, будемо пропонувати переглянути закон про державний бюджет, щоб ми могли вже 1 липня підвищити зарплату медичним працівникам хоча б на 50%.
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