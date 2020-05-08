Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів про ситуацію в країні.

- Що буде далі з медреформою? Чи буде все ж впроваджений другий етап? Що конкретно ви хочете змінити в цій реформі? Та коли вона розпочнеться вже у тому вигляді, який ви пропонуєте?

Ми будемо продовжувати медреформу, ми ні в якому разі її не зупиняємо. Вважаємо, що саме наша медицина, як ніяка більше галузь, потребує реформування. Ми вже втомились від того, що відбувається останні 30 років з наданням медичної допомоги. Але, в той же самий час, те, що стартувало з 1 квітня, ми побачили які наслідки можуть бути того непідготовленого етапу, тих непідготованих дій, які не було зроблено до впровадження другого етапу реформи.

Які ж це наслідки:

На межі закриття 332 лікарні України.

Під загрозою звільнення 50 тисяч медичних працівників.

Під особливою загрозою протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні.

Великі проблеми в екстреній медичній допомозі. Коли недофінансування призведе до скорочення до 30% бригад в Запорізькій області та інших областях.

Ми почали запроваджувати реформу, не маючи стандартів надання медичної допомоги.

Все це треба зробити терміново протягом 2020 року. Все фінансування буде відбуватись через національну службу здоров’я.

- Що буде з тими зниженими зарплатами медичних працівників, які вони отримали зараз у квітні? Їх перерахують? До чого готуватися лікарям?

Ми повинні перестати знущатись над нашими медичними працівниками і ставити експеримент «Чи виживуть вони на ту заробітну плату, яку вони отримують?». Бо їх зарплата, наприклад, лікаря-хірурга з 10-річним стажем, складає 6 тисяч гривень. Зарплата має бути підвищена, будемо пропонувати переглянути закон про державний бюджет, щоб ми могли вже 1 липня підвищити зарплату медичним працівникам хоча б на 50%.