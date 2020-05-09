Несмотря на то, что украинские власти не делают никаких точных прогнозов, касаемо полной отмены или тотального продления карантина, некоторые организации и большие структуры сами постепенно решают этот вопрос - когда начать выход из карантина и приступить к работе. Три украинские авиакомпании даже огласили точные даты. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сообщение авиакомпаний.

Чешская авиакомпания Czech Airlines намерена возобновить рейсы из Украины уже 24 мая, венгерская Wizz Аir - после 23 мая, а немецкая Lufthansa - с 1 июня.

Также пресс-службф авиакомпаний сообщают, что авиаперевозчик намерен возобновить рейсы из Праги в различные европейские города.

Уже с 24.05.2020 Киев - 7 рейсов в неделю, уже с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю, говорится в сообщении.

На сайте венгерской авиакомпании Wizz Аir частично возобновлено бронирование билетов на рейсы из Киева (Жуляны), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. Большинство рейсов будут осуществляться с июня.

Немецкая авиакомпания Lufthansa частично восстанавливает перевозки из Украины в июне. Пока на сайте авиаперевозчика можно забронировать рейсы из Киева только до Берлина.

Напомним, ранее крупнейший лоукостер Европы Ryanair решил открывать полеты после окончания карантина по цене меньше одного евро.