По состоянию на 09:00 10 мая, в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За последние сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса.

Всего в Украине зафиксирован 391 летальный исход от COVID-19. 3060 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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Количество случаев инфицирования по областям:

Винницкая область - 544 случая;

Волынская область - 470 случаев;

Днепропетровская область - 704 случая;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 517 случаев;

Закарпатская область - 695 случаев;

Запорожская область - 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 1116 случаев;

Кировоградская область - 416 случаев;

г. Киев - 1805 случаев;

Киевская область - 972 случая;

Львовская область - 753 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 221 случай;

Одесская область - 636 случаев;

Полтавская область - 246 случаев;

Ривненская область - 926 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 999 случаев;

Харьковская область - 572 случая;

Херсонская область - 159 случаев;

Хмельницкая область - 175 случаев;

Черновицкая область - 2268 случаев;

Черкасская область - 341 случай;

Черниговская область - 73 случая.

Коронавирусная болезнь COVID-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов.

К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся: повышение температуры тела, быстрая утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. У некоторых инфицированных не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мер не требуется.

Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что в Украине официально продлили карантин до 22 мая, однако уже с 11 мая карантинные меры начнут ослаблять.