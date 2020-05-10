Коронавирус в Украине: последние сведения и статистика по областям [ Редактировать ]
По состоянию на 09:00 10 мая, в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
За последние сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса.
Всего в Украине зафиксирован 391 летальный исход от COVID-19. 3060 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Количество случаев инфицирования по областям:
- Винницкая область - 544 случая;
- Волынская область - 470 случаев;
- Днепропетровская область - 704 случая;
- Донецкая область - 100 случаев;
- Житомирская область - 517 случаев;
- Закарпатская область - 695 случаев;
- Запорожская область - 328 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1116 случаев;
- Кировоградская область - 416 случаев;
- г. Киев - 1805 случаев;
- Киевская область - 972 случая;
- Львовская область - 753 случая;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 221 случай;
- Одесская область - 636 случаев;
- Полтавская область - 246 случаев;
- Ривненская область - 926 случаев;
- Сумская область - 154 случая;
- Тернопольская область - 999 случаев;
- Харьковская область - 572 случая;
- Херсонская область - 159 случаев;
- Хмельницкая область - 175 случаев;
- Черновицкая область - 2268 случаев;
- Черкасская область - 341 случай;
- Черниговская область - 73 случая.
Коронавирусная болезнь COVID-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов.
К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся: повышение температуры тела, быстрая утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. У некоторых инфицированных не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мер не требуется.
Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.
При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
Ранее сообщалось, что в Украине официально продлили карантин до 22 мая, однако уже с 11 мая карантинные меры начнут ослаблять.
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