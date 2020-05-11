Во Франции начался выход из жесткого карантина [ Редактировать ]
В понедельник, 11 мая, во Франции началось постепенное ослабление карантина, введенного почти два месяца назад из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает BFMTV.
Так, в стране будет разрешено ездить на авто и гулять без специального разрешения; возобновится работа некоторых школ, магазинов; общественный транспорт станет ездить более интенсивно. Передвигаться можно будет в радиусе 100 километров.
Тем не менее, сохраняются ограничения собраний - одновременно могут собираться не более 10 человек. Также снова можно заниматься спортом в любое время суток без какого-либо разрешения.
Также отмечается, что для поездок на общественном транспорте потребуется сертификат от работодателя. Но это обязательство остается для тех, кто собирается пользоваться транспортом в час пик в столичном регионе - таким образом, приоритет отдается людям, которые едут на работу или по неотложным делам.
Кроме этого, в транспорте будет введен "масочный режим". В общественных местах это необязательно, но настоятельно рекомендуется.
Ранее мы писали, что в Испании "падает" число зараженных и жертв от COVID-19.
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