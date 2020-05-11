Странам Европейского Союза следует готовиться к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С таким предупреждением выступил представитель Еврокомиссии, передает ТАСС.

Соответствующие выводы и рекомендации еврочиновникам представил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, который регулярно проводит оценку рисков. Сообщается, что новые волны заболевания могут возникнуть даже при строгом соблюдении правил ношения защитных масок, гигиенты и социального дистанцирования.

Европейская комиссия предложила продлить до 15 июня временный запрет для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны. Еврокомиссия призывает поэтапно снимать ограничения на въезд в ЕС. В первую очередь необходимо ослабить ограничения на внутренних границах.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвержден у 4,12 млн человек по всему миру. Из них 283 тыс. скончались, 1,5 млн выздоровели.

Как сообщали "Подробности", 11 мая Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19.