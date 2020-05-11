Стало известно, что в Крыму продлили действие введенного из-за пандемии коронавируса режима самоизоляции до лета. Об этом сообщается в указе Сергея Аксенова.

Так, режим самоизоляции на полуострове был продлен до 31 мая. Также данным указом с 12 мая в оккупированном Крыму был введен обязательный масочный режим.

"С 12 мая 2020 года до особого распоряжения обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозку пассажиров, при посещении объектов торговли и предоставления услуг, деятельность которых не ограничена этим указом, а также при нахождении в общественных местах", - говорится в указе

При этом жителям оккупированного полуострова разрешается покидать свое жилище для выноса мусора, выгула домашних животных, похода до ближайшего магазина, а также при угрозе жизни или здоровью и для поездок на работу, но при наличии разрешения.

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