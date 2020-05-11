Житель Луцка выиграл спор на 5 тысяч долларов/ Фото: firestock.ru

Житель Луцка преодолел дистанцию ​​из своего города в Ривне своим ходом за 8 часов. Таким образом он выиграл спор на 5тысяч долларов. О необычном паре сообщил Василий Остряк в Facebook, пишет rivne.media.

Отмечается, что расстояние между областными центрами составляет около 70 километров.

Волынское издание "Конкурент" разместило видео, на котором мужчина преодолел первые 33 километра дистанции за 3 часа.

Впоследствии стало известно, что спортсмену решили увеличить призовые за преодоленное расстояние, добавив еще 1,7 тысячи долларов. Общая сумма приза достигла 180 тысяч гривен.



Бегун таки уложился в назначенное время и получил денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что мужчина, потерявший работу из-за коронавируса, стал миллионером.

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