Мужчина пробежал из Луцка в Ривне и получил 5 тысяч долларов [ Редактировать ]
Житель Луцка преодолел дистанцию из своего города в Ривне своим ходом за 8 часов. Таким образом он выиграл спор на 5тысяч долларов. О необычном паре сообщил Василий Остряк в Facebook, пишет rivne.media.
Отмечается, что расстояние между областными центрами составляет около 70 километров.
Волынское издание "Конкурент" разместило видео, на котором мужчина преодолел первые 33 километра дистанции за 3 часа.
Впоследствии стало известно, что спортсмену решили увеличить призовые за преодоленное расстояние, добавив еще 1,7 тысячи долларов. Общая сумма приза достигла 180 тысяч гривен.
Бегун таки уложился в назначенное время и получил денежное вознаграждение.
Ранее сообщалось, что мужчина, потерявший работу из-за коронавируса, стал миллионером.
Также мы писали о том, что 38-летний плотник стал мультимиллионером.
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