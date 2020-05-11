Експерти дали економічний прогноз для України [ Редактировать ]
Долар по 29, а то й по 29 з половиною гривень уже влітку і до кінця року.
Це припущення найбільшого американського банківського холдингу "Джей Пі Морган". Експерти погіршили економічний прогноз для України. У ньому і послаблення національної валюти, і падіння ВВП більше як на 5 відсотків. Одна з причин - зниження обсягів і ціни на експорт металу з України цього року.
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