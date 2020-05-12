На Донбасі бойовики обстрілюють житлові квартали уздовж лінії зіткнення. Увечері ворожа граната розірвалась біля приватного будинку в Авдіївці. Осколками пошкоджено дах будівлі. Потерпілих немає.

В українському війську доба минула без втрат. Російські окупанти дещо знизили вогневу активність напередодні лише один раз порушували режим тиші. Біля Кримського обстріляли позиції Об'єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.