Турция не намерена закрывать свои границы для иностранных туристов. Об этом завил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, передает РИА "Новости".

"Существует пословица о гостеприимстве турецкого народа: "Мы не закрываем двери на замок". Мы всегда руководствуемся этим принципом и будем продолжать предпринимать необходимые действия, основанные на нем", - заявил Эрсой.

С начала летнего сезона 2020 года Турция запускает программу "Сертификация здорового туризма", которая предполагает ряд мер по безопасной транспортировке, проживанию и контроля состояния здоровья как работников туристической сферы, так и самих туристов.

Министр туризма сообщил, что уже созданы научно обоснованные пандемические протоколы и запущена сертификация аэропортов, авиалиний, автомагистралей и туристических объектов. Возобновить международное авиасообщение Турция планирует 12 июня.

Ранее "Подробности" писали о новых правилах работы турецких отелей, введенных из-за пандемии коронавируса.